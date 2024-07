Résultat des législatives 2024 à Beaulieu (34160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire observés Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus au niveau national sont un premier indicateur. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,91% des voix à Beaulieu. Une progression en comparaison des 20,61% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Beaulieu il y a une semaine L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. La progression du RN se montre déjà solide à Beaulieu entre le score du mouvement en 2022 (21,06%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (36,57%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). De quoi acter une installation durable du parti dans la localité, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final à Beaulieu pour Ensemble ce dimanche ? Le score en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence la clé du scrutin pour le second tour de cette élection localement. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Beaulieu, dans ce scénario très différent de 2022 ? Aux législatives à l'époque à Beaulieu, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,06% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 37,49% pour Laurence Cristol (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 63,82%. Laurence Cristol remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Le 30 juin, les électeurs de Beaulieu ont préféré Lauriane Troise (Rassemblement National), qui a amassé 36,57% des voix. Un résultat qui lui a permis de devancer Laurence Cristol (Ensemble pour la République) et Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) avec 36,34% et 23,91% des votants. La circonscription n'a en revanche rendu le même classement que la municipalité, puisque c'est Fanny Dombre-Coste qui s'y taillait la part du lion, avec 33,9% devant Lauriane Troise avec 32,28% et Laurence Cristol avec 29,1%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Beaulieu aux dernières élections L'étude des résultats des derniers scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. À Beaulieu, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 77,58%, surpassant celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, le taux de participation représentait en effet 59,18% dans la commune de Beaulieu, contre un taux de participation de 55,68% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Beaulieu, l'enjeu majeur de ces législatives reste la participation À Beaulieu, la participation est incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Beaulieu lors du premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 22,42%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 17,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,2% au second tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,86% au premier tour. Au deuxième tour, 43,1% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Beaulieu ? Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à ramener les habitants de Beaulieu dans les bureaux de vote.

17:29 - Analyse socio-économique de Beaulieu : perspectives électorales Dans les rues de Beaulieu, les élections sont en cours. Avec ses 2 213 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 183 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 696 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,78%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,27% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 48,56% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 196,69 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Beaulieu contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.