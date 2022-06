Résultat de la législative à Janneyrias : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Janneyrias sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Janneyrias. En direct 18:56 - La nuance Mélenchon avait terminé sur la 3e marche à Janneyrias il y a 7 jours Une des questions clés de ces législatives, en France, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Janneyrias, sa tête d'affiche avait enregistré 19,75% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,49%, 5,06%, 1,56% et 0,78% en avril. Voilà qui donnait une réserve de voix de 21,89% du côté des électeurs de gauche. 15:30 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Janneyrias ? La candidature Rassemblement National a obtenu 33,28% des voix à l'occasion du 1er tour des législatives dimanche 12 juin. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent 21,18% et 19,75% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Janneyrias, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? Les jeunes générations montrent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il évoluer pour le second tour des élections législatives ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1265 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,37% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,0% au premier tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour d'élections législatives ? Le week-end dernier, 49,88% des personnes habilitées à voter à Janneyrias avaient participé à l'élection. 10:30 - Les élections sont sur les rails à Janneyrias ! Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 Pour ce 2ème épisode des législatives de 2022 à Janneyrias, les 2 bureaux de vote (de Salle des Fetes Au Nord à Salle des Fetes Au Sud) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Janneyrias - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Janneyrias aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Alexis Jolly Rassemblement National Cendra Motin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Janneyrias - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Janneyrias

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Janneyrias Alexis Jolly (Ballotage) Rassemblement National 29,98% 33,28% Cendra Motin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,17% 21,18% Nicole Finas-Fillon Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,66% 19,75% Annick Merle Les Républicains 13,44% 15,61% Amélie Jullien Reconquête ! 5,45% 6,05% Sylvie Holtz Droite souverainiste 1,54% 2,07% Denise Gomez Divers extrême gauche 1,28% 1,75% Elyas Maurad Divers gauche 0,47% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Janneyrias Taux de participation 46,18% 49,88% Taux d'abstention 53,82% 50,12% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 0,63% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,32% Nombre de votants 41 164 634

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Janneyrias. Les citoyens de Janneyrias votant dans la 6ème circonscription de l'Isère ont choisi la candidature Rassemblement National dimanche 12 juin. Alexis Jolly a raflé 33% des suffrages dans la commune. En seconde place, Cendra Motin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 21% des voix. Nicole Finas-Fillon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 20% des votes. Le niveau de l'abstention s'établit à 50% des habitants autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 637 non-votants. Toutefois, le résultat de la législative dans la 6ème circonscription de l'Isère peut toujours basculer si les électeurs des 52 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Janneyrias.

Législatives 2022 à Janneyrias : les enjeux

Les électeurs de Janneyrias reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 35,21% des suffrages au premier tour à Janneyrias, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,76% et 14,49% des voix. Le choix des votants de Janneyrias était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,69% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 44,31% des voix. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?