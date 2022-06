Résultat de la législative à Janneyrias : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Janneyrias sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Janneyrias La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des législatives à Janneyrias. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,63% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 83,0% au premier tour, ce qui représentait 1 050 personnes. Les études révèlent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Janneyrias à l'occasion des élections législatives 2022 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'étude des résultats des scrutins antérieurs permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 56,4% des électeurs de Janneyrias avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 52,07% pour le dernier round. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Janneyrias Pour ces nouvelles élections de 2022 à Janneyrias, les 2 bureaux de vote (de Salle des Fetes Au Nord à Salle des Fetes Au Sud) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1265 votants à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 8 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit sensiblement moins que la moyenne en France.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Denise Gomez Divers extrême gauche Sylvie Holtz Droite souverainiste Annick Merle Les Républicains Alexis Jolly Rassemblement National Cendra Motin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Elyas Maurad Divers gauche Amélie Jullien Reconquête ! Nicole Finas-Fillon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Janneyrias : les enjeux

Les électeurs de Janneyrias reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 35,21% des suffrages au premier tour à Janneyrias, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,76% et 14,49% des voix. Le choix des votants de Janneyrias était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,69% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 44,31% des voix. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?