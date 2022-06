En direct

19:32 - Que vont choisir les supporters de gauche à Jarzé Villages ? Dans les 4 bureaux de vote de Jarzé Villages, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 16,94% des suffrages lors de cette première manche. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,31% et 1,75% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 24% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Jarzé Villages ? Les indications nationales des dernières heures rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Jarzé Villages. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Lors de la dernière présidentielle, à Jarzé Villages, Emmanuel Macron se propulsait à la meilleure place avec 28,63% des voix, devant Marine Le Pen à 25,13%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 16,94% et Éric Zemmour à 6,92%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - À Jarzé Villages, le chiffre clé de ces législatives reste l'abstention À Jarzé Villages, l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives sera le niveau de participation. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,66% des votants de la commune. L'abstention était de 22,91% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des ménages sont par exemple susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Jarzé Villages.

11:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives 2022, un élément déterminant à Jarzé Villages ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des législatives, parmi les 1 955 personnes en âge de voter à Jarzé Villages, 53,66% avaient participé au vote au premier tour, contre un taux de participation de 48,7% au tour deux.