Résultat de la législative à Kingersheim : en direct

17:13 - Les grandes tendances des sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Kingersheim ? L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, lui, est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Kingersheim dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or à Kingersheim, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 29,5% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 24,87%. On trouvait plus loin, avec 22,82%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,47%, Éric Zemmour.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Kingersheim ? À Kingersheim, la participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix des matières premières pourraient potentiellement détourner l'attention des électeurs de Kingersheim (68260) de leur devoir civique. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,64% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 23,52% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Kingersheim ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des précédents scrutins est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 43,71% au premier tour dans la commune à Kingersheim, contre un taux de participation de 40,33% au second tour.