Résultat de la législative à l'Ajoupa-Bouillon : 2e tour en direct

19/06/22 17:31

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où vous pourrez vivre ce 2e épisode des législatives à l'Ajoupa-Bouillon, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Sont alignés les candidats qualifiés il y a sept jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au second round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Au cours des dernières élections, les 1846 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, pendant les élections législatives, 71,27% des inscrits sur les listes électorales de l'Ajoupa-Bouillon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 79,28% au deuxième tour.

Grâce à 48,09% des votes, les candidats Régionaliste se sont imposés à l'Ajoupa-Bouillon pour le premier round des législatives le 12 juin dernier. En deuxième position, les candidats Divers gauche récupèrent 35,32% des votes. Quant à elle, les candidats Divers extrême gauche obtiennent 11,06% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges.

Quelle sera l'issue des élections législatives à l'Ajoupa-Bouillon ( Martinique ) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Au moment de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 48% des suffrages au premier tour à l'Ajoupa-Bouillon. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 16% des suffrages. Marine Le Pen était, 15 jours plus tard, arrivée en tête du second tour en décrochant 59% des votes face à Emmanuel Macron (41%). La gauche rassemblée recevra-t-elle la majorité des voix des votants de cette localité comme au premier tour de la présidentielle ?