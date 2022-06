En direct

19:37 - Sur qui vont converger les voix de gauche à l'Ajoupa-Bouillon ? Avec un score de 47,72% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection n'avait eu lieu qu'à l'Ajoupa-Bouillon. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 0,57% et 2,66% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total espéré de 50,95% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - À l' Ajoupa-Bouillon, des sondages tout aussi valables qu'en France ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho à l' Ajoupa-Bouillon au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Avec 47,72% des suffrages, au 1er round à l' Ajoupa-Bouillon cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 19,58%, au-dessus de Marine Le Pen à 15,59% et Valérie Pécresse à 4,75%. Néanmoins, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.

14:30 - À l'Ajoupa-Bouillon, l'un des enjeux majeurs de ces législatives demeure l'abstention À l'Ajoupa-Bouillon, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 57,75% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 62,65% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Les chiffres de l'abstention aux élections législatives, un élément important à l'Ajoupa-Bouillon ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 71,27% des personnes en âge de participer à une élection à l'Ajoupa-Bouillon avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 79,28% au deuxième round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.