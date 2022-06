Résultat de la législative à la Bazoge : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Bazoge sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Bazoge. En direct 18:09 - La Nouvelle union populaire était arrivée troisième à la Bazoge il y a une semaine Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. À la Bazoge, son représentant avait atteint 20,84% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est tout de même à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,28%, 4,36%, 2,11% et 1,98% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à une réserve de voix de 23,73% à gauche de l'échiquier. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à la Bazoge ? Avec 26,98% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à la Bazoge lors du premier tour de la législative le 12 juin dernier. Elle a précédé les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent respectivement 23,06% et 20,84% des votes. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - L'abstention peut-elle encore monter au second tour des législatives 2022 à la Bazoge ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour le deuxième tour des élections législatives ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 56,75% des personnes en âge de voter à la Bazoge avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,51% pour le round deux. Le second tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au second round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Second tour des législatives 2022 à la Bazoge ce 19 juin ! On vote déjà depuis plusieurs heures à la Bazoge et il n'est pas trop tard pour faire son choix puisque l'unique bureau de vote de la cité reste ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont deux prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, comme dans la quasi-totalité des autres circonscriptions du territoire.

Résultats des législatives 2022 à la Bazoge - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Bazoge aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Julie Delpech Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ghislaine Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à la Bazoge - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Bazoge

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Bazoge Julie Delpech (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,75% 26,98% Ghislaine Bonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,97% 20,84% Edwige Picouleau Rassemblement National 17,87% 23,06% Fabienne Labrette-Ménager Les Républicains 17,44% 12,79% Dylan Bénaud Divers gauche 8,44% 7,54% Brigitte Dujardin Reconquête ! 3,62% 3,25% Stéphane Fouéré Divers gauche 1,51% 1,55% Yves Cortés Union des Démocrates et des Indépendants 1,23% 1,26% Patricia Collet Droite souverainiste 1,12% 1,11% Sylvie Maillet Divers extrême gauche 1,03% 1,63% Participation au scrutin Circonscription La Bazoge Taux de participation 48,13% 47,05% Taux d'abstention 51,87% 52,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,51% Nombre de votants 35 375 1 380

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à la Bazoge. A l'occasion du 1er tour des élections législatives, les 2933 électeurs de la Bazoge enregistrés dans la 1ère circonscription de la Sarthe se sont tournés vers la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention atteint 53% des citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 1 553 non-votants. A l'échelle de la ville, Julie Delpech a réuni 27% des suffrages. Edwige Picouleau (Rassemblement National) et Ghislaine Bonnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec dans l'ordre 23% et 21% des votes. Les électeurs des 71 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de la Sarthe voteront-ils comme ceux de la Bazoge ?

Législatives 2022 à la Bazoge : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de la Bazoge seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 33% des suffrages au premier tour à la Bazoge, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière présidentielle et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 27% et 15% des suffrages. Le choix des habitants de la Bazoge était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (58% des votes), laissant par conséquent 42% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour remporter la majorité à l'hémicycle ?