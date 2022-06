En direct

18:41 - Le bloc LFI-PS-EELV si près à la Calmette Le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait enregistré 22,41% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 2 bureaux de vote de la Calmette. Ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or à la Calmette, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,09%, 2,69%, 1,72% et 3,44% il y a deux mois. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 25,94% à la Calmette pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à la Calmette ? La candidature Rassemblement National a recueilli 38,73% des voix le 12 juin dernier pour le premier tour des législatives. Elle est arrivée devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui décrochent dans l'ordre 22,41% et 20,42% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat des législatives 2022 à la Calmette ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Le week-end dernier, 42,06% des inscrits sur les listes électorales de la Calmette avaient pris part au scrutin. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1825 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,56% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 24,6% au premier tour.