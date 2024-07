Résultat des législatives 2024 à Saint-Paulet-de-Caisson (30130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La Nupes a fait 41,51% au second tour il y a deux ans Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,72% des suffrages à Saint-Paulet-de-Caisson. Un score qui n'a pas vraiment bougé en comparaison des 22,39% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 41,51% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Saint-Paulet-de-Caisson Le score en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette législative 2024, localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 17 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict à Saint-Paulet-de-Caisson pour le RN aux législatives ? La part des électeurs du Rassemblement national sera ainsi le principal enseignement localement pour ce second tour des élections de l'Assemblée nationale 2024. Le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Saint-Paulet-de-Caisson, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national se hissait déjà en première position à Saint-Paulet-de-Caisson à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Pierre Meurin au sommet au premier tour, avec 33,58% dans la ville. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 58,49%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,51%.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Saint-Paulet-de-Caisson ce dimanche ? Pierre Meurin (Rassemblement National) a recueilli 50,04% des votes à Saint-Paulet-de-Caisson le 30 juin 2024, lors du 1er tour des législatives. En 2e position, Arnaud Bord (Union de la gauche) glanait 22,72%. A la troisième place, Nadia El Okki (Ensemble pour la République) recueillait 20,17% des votants. Pierre Meurin était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 48,69%, devant Arnaud Bord avec 27,38% et Nadia El Okki avec 16,36%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport aux élections européennes à Saint-Paulet-de-Caisson ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Le 30 juin dernier, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Paulet-de-Caisson était de 74,5%, surpassant celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 650 personnes en âge de voter à Saint-Paulet-de-Caisson, 59,7% avaient en effet participé au vote. La participation était de 59,79% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Saint-Paulet-de-Caisson ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Paulet-de-Caisson ? Les résidents de Saint-Paulet-de-Caisson ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 74,5%. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 81,15% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 83,25% au premier tour, ce qui représentait 1 327 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 représentait 52,69% au premier tour. Au deuxième tour, 52,13% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Paulet-de-Caisson aujourd'hui ? La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des ménages est par exemple susceptible d'inciter les citoyens de Saint-Paulet-de-Caisson à ne pas rester chez eux.

17:29 - Saint-Paulet-de-Caisson : élections législatives et dynamiques démographiques Comment la population de Saint-Paulet-de-Caisson peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Le taux de chômage à 11,11% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 106 habitants/km² et 42,61% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (76,83%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 842 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,55%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,09%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Paulet-de-Caisson mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,07% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.