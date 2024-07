Résultat des législatives 2024 à Saint-Chaptes (30190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Chaptes comme objectif ? L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a obtenu plus de 28% des votes au niveau de la France dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,13% des voix à Saint-Chaptes. Un chiffre qui a stagné en comparaison des 23,94% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 44,5% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à Saint-Chaptes en 2 ans La montée du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN gagnant aux dernières législatives à Saint-Chaptes Le score en faveur du RN sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection du Parlement au niveau local, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il encore s'imposer à Saint-Chaptes ? Le Rassemblement national arrivait déjà en première position à Saint-Chaptes lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. On retrouvait en effet Pierre Meurin devant ses concurrents au premier tour, avec 30,10% dans la cité. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 55,50%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,50%.

20:05 - Déjà 47,95% pour le RN à Saint-Chaptes aux élections législatives Pierre Meurin (Rassemblement National) a collecté 47,95% des suffrages à Saint-Chaptes dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er round de la législative. En 2e position, Arnaud Bord (Nouveau Front populaire) glanait 23,13%. Enfin, Nadia El Okki (Ensemble !) recevait 19,59% des électeurs. C'est aussi Pierre Meurin qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 4ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 48,69%, devant Arnaud Bord avec 27,38% et Nadia El Okki avec 16,36%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Chaptes ? Au cours des dernières années, les 2 041 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Le taux de participation au 1er round des législatives 2024 à Saint-Chaptes était de 70,43%, dépassant de 13 points celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 1 555 inscrits sur les listes électorales de Saint-Chaptes (30) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 57,11%). Le taux de participation était de 56,87% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Saint-Chaptes La participation est à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Chaptes s'élevait à 29,57%. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 20,01% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 23,21% au deuxième tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,83% au premier tour et 51,44% au second tour.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Chaptes Dans la commune de Saint-Chaptes, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 18,6% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,56% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (19,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 747 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,41%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,9%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Chaptes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,27% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.