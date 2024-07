Résultat des législatives 2024 à Sainte-Anastasie (30190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quelles sont les options de reports des voix pour le Front populaire à Sainte-Anastasie ? Avec un peu plus de 28% des bulletins au niveau national dans les résultats du 1er round des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN au second tour. La somme de voix semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Sainte-Anastasie, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 26,53% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 29,5% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,92% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 17 points à Sainte-Anastasie Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure localement pour cette élection. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 17 points à Sainte-Anastasie entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. On peut donc juger possible, selon les reports de voix, que le RN termine vainqueur à Sainte-Anastasie ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict à Sainte-Anastasie pour le Rassemblement national ce dimanche ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN va en conséquence être le déterminant pour le second tour de ces élections des députés 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le mouvement lepéniste va-t-il encore s'imposer à Sainte-Anastasie, comme en 2022 ? Le Rassemblement national parvenait déjà en première position à Sainte-Anastasie à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Pierre Meurin qui arrivait en tête au premier tour avec 33,81%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 53,08%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,92%.

20:05 - Déjà 50,67% pour le RN à Sainte-Anastasie aux élections législatives D'après les études des instituts de sondages communiquées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle garderaient jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 50,67% des voix, Pierre Meurin (Rassemblement National) a pris la pôle position à Sainte-Anastasie, le 30 juin dernier au soir du premier round de l'élection législative. Arnaud Bord (Nouveau Front populaire) recevait 26,53%. De son côté, Nadia El Okki (Majorité présidentielle) ramassait 15,74% des votants. Pierre Meurin était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 48,69%, devant Arnaud Bord avec 27,38% et Nadia El Okki avec 16,36%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Sainte-Anastasie : quelle évolution ? Au cours des dernières années, les 1 776 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Sainte-Anastasie, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 a été de 72,26%, dépassant de 18 points celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, 1 512 électeurs de Sainte-Anastasie avaient effectivement pris part au scrutin (soit 54,83%). Le taux de participation était de 53,07% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Sainte-Anastasie L'abstention constitue sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la ville, dimanche, 27,74% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 20,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,02% au second tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 50,4% au deuxième tour.

17:29 - Le poids démographique et économique de Sainte-Anastasie aux élections législatives Quelle influence la population de Sainte-Anastasie exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,87% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec 46,7% de population active et une densité de population de 38 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (75,33%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 704 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,33%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,25%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Sainte-Anastasie mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,8% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.