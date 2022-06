Résultat de la législative à la Chapelle-des-Marais : en direct

12/06/22 11:04

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 28,19% des votes au premier tour à la Chapelle-des-Marais. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,67% et 20,51% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de la Chapelle-des-Marais avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 55,21% des voix, cédant donc 44,79% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée ? Les habitants de la Chapelle-des-Marais (44) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat désigneront-ils ?