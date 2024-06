Résultat des législatives à la Chapelle-la-Reine : l'élection 2024 en direct

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à la Chapelle-la-Reine ? Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 56,91% au premier tour. Au second tour, 59,61% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour le second tour de la présidentielle, 26,72% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,6% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des ménages cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à impacter le pourcentage de participation à la Chapelle-la-Reine.

08:02 - Législatives à la Chapelle-la-Reine : les horaires des bureaux de vote

Les 2 bureaux de vote de la localité de la Chapelle-la-Reine (de Mairie Bureau 1 à Mairie Bureau 2) seront ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. Le premier tour des législatives est organisé ce dimanche à la Chapelle-la-Reine. Ce scrutin va permettre d'élire les 577 députés de l'Assemblée législative élus pour cinq ans. Pour rappel, les précédentes législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ce scrutin est l'occasion idéale pour les candidats de l'union des gauches (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de se démarquer auprès des électeurs de la ville. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.