Résultat de la législative à la Crau : 2e tour en direct

19/06/22 11:15

Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à la Crau seront probablement dévoilés dans la foulée de la fermeture des 16 bureaux de vote ce dimanche, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on se rendra compte assez vite qui des candidats qualifiés est élu pour l'Assemblée ces 5 prochaines années.

Le résultat de l'élection législative à la Crau est tombé. À la Crau, les 15680 électeurs votant dans la 3ème circonscription du Var ont désigné le représentant Rassemblement National. Stephane Rambaud a ainsi réuni 33% des suffrages. Il précède Isabelle Monfort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Valérie Rialland (Les Républicains) qui reçoivent respectivement 22% et 17% des suffrages. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 5 autres communes contribuent en effet au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Var. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 48% (soit 7 539 votants).

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 33,9% des votes au premier tour à la Crau, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le fondateur de "La République En Marche" et Éric Zemmour avaient obtenu 23,7% et 12,4% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de la Crau avec 58,0% des suffrages, abandonnant ainsi 42,0% des voix à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Quel candidat les habitants de la Crau installeront-ils en pole position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?