19:48 - Quels seront les reports des voix de gauche à Solliès-Ville ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Solliès-Ville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,02% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 10,56% à Solliès-Ville. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme tournant encore autour des 16% sur place.

18:42 - L'extrême droite a nettement gagné du terrain à Solliès-Ville en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% voire plus à Solliès-Ville ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Solliès-Ville au début du mois ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a fini première des européennes 2024 à Solliès-Ville, avec 45,58% des votes exprimés devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 12,27%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 10,56%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Solliès-Ville au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. L'élection à la présidence de la République avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La leader du RN prenait la tête avec 28,41% au 1er tour contre 25,96% pour Emmanuel Macron et 14,97% pour Éric Zemmour sur le podium. Jean-Luc Mélenchon héritait d'un rôle de figurant avec seulement 13,37% des voix. La patronne du RN elle conservait son avantage au deuxième tour avec 54,05%.

12:32 - Quel verdict à Solliès-Ville pour la majorité au premier tour ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors de ces législatives sera très observé. Lors des dernières législatives à Solliès-Ville, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 26,57% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,16% pour Ange Musso (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il cumulait pourtant 52,45% des voix, devant les candidats La République en Marche (47,55%). C'est ainsi Laure Lavalette chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Dynamique électorale à Solliès-Ville : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Solliès-Ville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 529 habitants répartis dans 1 209 logements, cette ville présente une densité de 169 habitants par km². Avec 273 entreprises, Solliès-Ville se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,61% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 34,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,46%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2421,67 euros/mois. À Solliès-Ville, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Abstention à Solliès-Ville : quelles perspectives pour les élections législatives ? Au cours des dernières années, les 2 575 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les européennes, 54,76% des personnes habilitées à participer à une élection à Solliès-Ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 51,59% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,06% au premier tour et seulement 46,56% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Solliès-Ville ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record.