En direct

18:47 - Que vont choisir les supporters de gauche à la Crau ? Les votants de la Crau avaient donné 11,52% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape première de la dernière présidentielle. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,64% et 0,94% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 16,1% à la Crau pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice pour le résultat des législatives 2022 à la Crau ? L'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à la Crau dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or à l'issue de la dernière élection, à la Crau, Marine Le Pen atteignait la première position avec 33,86% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,69%. On trouvait plus loin Éric Zemmour à 12,39% et Jean-Luc Mélenchon à 11,52%.

14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à la Crau À la Crau, le taux d'abstention constituera un facteur fort de ces législatives. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,02% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 77,98% au premier tour, soit 12 219 personnes. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient de nature à inciter les électeurs de la Crau à se désintéresser du scrutin.

11:30 - À la Crau, le score de la participation à l'occasion des législatives sera un élément fort Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 48,94% au premier tour au sein de la Crau, contre une participation de 41,36% pour le dernier round.