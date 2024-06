Résultat des législatives à la Fresnais : l'élection 2024 en direct

12:06 - La mobilisation des habitants aux législatives à la Fresnais

Au cours des dernières années, les 2 577 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 827 personnes en âge de voter à la Fresnais, 47,29% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 48,37% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,34% au premier tour et seulement 57,05% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à la Fresnais pour les élections législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.