Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à la Gouesnière, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, 81,66% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,72% au premier tour, soit 1 227 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont par exemple en mesure de pousser les habitants de la Gouesnière (35350) à rester chez eux.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à la Gouesnière à l'occasion des élections législatives ?

L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les législatives, 1 355 électeurs de la Gouesnière avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 54,24%), à comparer avec une participation de 49,67% pour le second tour. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.