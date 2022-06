Résultat de la législative à la Machine : 2e tour en direct

En direct

18:12 - La nuance Mélenchon avait terminé sur la 3e marche à la Machine la semaine passée Le niveau des électeurs du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon sera une clé du résultat de ces législatives dans toute la France. Son candidat avait enregistré 23,89% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 16,58%, 1,84%, 2,31% et 4,26% en avril. Voilà qui donnait un total de 24,99% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

15:30 - Vers un succès pour la candidature Rassemblement National à la Machine ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 35,24% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à la Machine lors du premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. Elle est suivie par les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent 25,46% et 23,89% des suffrages.

13:30 - À la Machine, quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Durant les précédentes législatives, le taux d'abstention avait atteint 61,69% des inscrits sur les listes électorales de la Machine au premier tour. L'abstention était de 56,12% au round numéro deux.