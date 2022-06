Résultat des législatives à la Machine - Election 2022 (58260) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à la Machine

Le résultat des élections législatives 2022 à la Machine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Nièvre

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Le résultat de l'élection législative à la Machine est tombé. C'est le représentant Rassemblement National qui a récolté le plus de voix auprès des 2524 électeurs de la Machine de la 2ème circonscription de la Nièvre. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de la Machine. Les citoyens de 241 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre. Julien Guibert a raflé 35% des votes. Il arrive devant Patrice Perrot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 25% et 24% des suffrages. Le niveau de la participation s'élève à 44% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription (soit 1 418 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Machine Julien Guibert Rassemblement National 27,80% 35,24% Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,75% 25,46% Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 23,89% Christophe Deniaux Les Républicains 10,82% 4,52% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,13% 4,52% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 3,04% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,18% 1,38% Heloïse Megy Ecologistes 1,63% 1,94% Participation au scrutin Circonscription La Machine Taux de participation 53,04% 43,82% Taux d'abstention 46,96% 56,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 0,72% Nombre de votants 42 304 1 106

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Machine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:32 - Quel résultat aux législatives de la Machine pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 16,58% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à la Machine le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,84% et 2,31% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 20,73% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à la Machine ? Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection suprême à la Machine avec 36,83% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 22,38%, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,58% et Éric Zemmour à 6,57%. En revanche en France, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines infléchiront probablement ces équilibres et donc le résultat des législatives à la Machine ce dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. 14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives à la Machine demeure l'abstention Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à la Machine ? La situation géopolitique actuelle serait de nature à détourner l'attention des électeurs de la Machine du vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 518 personnes en âge de voter au sein de la ville, 32,61% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 31,25% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à la Machine lors du premier tour des élections législatives 2022 ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? En 2017, pendant les législatives, le taux de participation avait atteint 43,88% au premier tour des votants de la Machine. Le taux de participation était de 38,31% pour le deuxième round. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à la Machine pour ces législatives 2022 C'est donc parti pour ces législatives ! À la Machine, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 8 candidats qui bataillent pour devenir député (soit moins que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 2518 votants de la Machine ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

