Résultat de la législative à la Madeleine : en direct

La majorité est tombé à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à la Madeleine. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or à la Madeleine, Emmanuel Macron se propulsait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 36,2% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,87%, puis, avec 13,33%, Marine Le Pen et enfin, à 7,42%, Yannick Jadot.

À la Madeleine, l'une des clés de ces élections législatives 2022 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des ménages pourrait en effet nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de la Madeleine (59110). A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,73% des électeurs de l'agglomération, contre une abstention de 26,55% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À la Madeleine quel était le pourcentage de l'abstention à la Madeleine en 2017 ?

Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a cinq ans, pendant les législatives, 59,99% des personnes en capacité de voter à la Madeleine avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,98% au second tour. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.