Résultat des législatives 2024 à Lompret (59840) – 2e tour [PUBLIE]

À Lompret, que vont trancher les électeurs de la gauche ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après la création du Front populaire dès le premier tour. L'attelage a obtenu 28,06% des bulletins à l'échelle du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Lompret, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,66% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 21,8% de la Nupes au premier tour en 2022.

Les performances du Rassemblement national à Lompret aux dernières législatives Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN va être le déterminant pour ces élections législatives localement, comme dans le reste du pays. La progression du RN se montre déjà puissante à Lompret entre le score de la formation en 2022 (8,62%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (23,23%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs offrant au RN une progression de 150 sièges par rapport à 2022 (89 sièges). Suffisant pour envisager une implantation durable du parti dans la zone, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

La majorité en tête aux législatives 2022 à Lompret Le verdict du scrutin législatif de 2022 semble aussi un indicateur à éplucher au moment du second tour. A l'époque à Lompret, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 36,05% pour Brigitte Liso , Lompret faisant déjà partie de la 4ème circonscription du Nord. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! Avec 71,67% contre 28,33% pour les perdants. Brigitte Liso remportait donc ce scrutin sur place.

Brigitte Liso (Majorité présidentielle) en avance avec 43,2% à Lompret aux législatives D'après les ultimes projections diffusées dès la fin du premier tour, le Rassemblement national devrait gagner moins de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron conserveraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 43,2% des votes, Brigitte Liso (Ensemble pour la République) a pris la pôle position à Lompret, dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour de la législative. Anne Morand (Rassemblement National) et Charlotte Brun (Front populaire) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 23,23% et 17,66% des votants. Même première place concernant le vote de la 4ème circonscription du Nord, Brigitte Liso rassemblant cette fois 31,32%, devant Charlotte Brun avec 29,58% et Anne Morand avec 25,98%.

Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Lompret ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des élections antérieures ? Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Lompret était de 20,93%, en dessous de 14 points de celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 34,79% au niveau de Lompret, contre un taux d'abstention de 35,63% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2024 à Lompret À Lompret, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement la participation. Lompret a atteint une participation de 79,07%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,89% au premier tour. Au second tour, 60,81% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 779 personnes en âge de voter dans la localité, 83,14% étaient allées voter. La participation était de 84,14% au deuxième tour, soit 1 496 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Lompret.

Lompret : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence la population de Lompret exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,52%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 37,75%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,32%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,21%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,76% à Lompret, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.