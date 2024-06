Résultat des législatives à la Milesse : l'élection 2024 en direct

08:02 - Bureaux de vote à la Milesse : les horaires d'ouverture

Face à la performance du RN aux européennes, le chef de l'État a annoncé des élections législatives anticipées à la Milesse et dans tout l'Hexagone. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les forces en présence dans la 1ère circonscription de la Sarthe, qui arrivera à capter le plus de voix à la Milesse ? N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de la Milesse (de Cantine Scolaire à Cantine Scolaire) sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Pour connaître les résultats du premier tour à la Milesse, rendez vous sur cette page dès 20h.