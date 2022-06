En direct

19:51 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de gauche à la Queue-les-Yvelines ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives, à la Queue-les-Yvelines comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 15,67% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,73% et 1,52% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 22,92% à la Queue-les-Yvelines pour ce premier tour.

16:30 - À la Queue-les-Yvelines, des sondages aussi convaincants ? La dernière présidentielle, à la Queue-les-Yvelines, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 37,52% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 19,16%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,67% et Éric Zemmour à 7,47%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront sans doute remettre en question la donne et donc le résultat des législatives dans la cité. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À la Queue-les-Yvelines, l'enjeu majeur de ces législatives reste l'abstention À la Queue-les-Yvelines, le taux de participation sera immanquablement un facteur clé de ces législatives 2022. Les études indiquent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 724 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,22% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 18,62% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à la Queue-les-Yvelines aux élections législatives 2022 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? En 2017, durant les législatives, parmi les 1 454 inscrits sur les listes électorales à la Queue-les-Yvelines, 56,4% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 48,76% au deuxième tour.