Résultat des législatives 2024 à Auffargis (78610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la gauche à Auffargis ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,55% des voix à Auffargis. Un chiffre en hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quel score pour le RN à Auffargis lors des législatives ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très analysé. La progression du RN se montre déjà forte à Auffargis entre le score de la formation nationaliste en 2022 (10,3%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (22,66%), de l'ordre de 12 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. De quoi annoncer une implantation durable du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final pour Ensemble ce dimanche soir à Auffargis ? Ce score du premier tour est logiquement à comparer avec ce qui a eu lieu en 2022. Les élections législatives à l'époque à Auffargis bénéficieront également, au premier tour, aux candidats Ensemble ! Qui cumuleront 36,26% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 10ème circonscription des Yvelines. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM avec 68,32% contre 31,68% pour les perdants. Aurore Bergé remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin il y a une semaine à Auffargis ? Avec 43,48% des bulletins de vote, Aurore Bergé (Ensemble !) a pris la tête à Auffargis, dimanche 30 juin dernier pour le 1er round des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Thomas Du Chalard (Rassemblement National) et Cédric Briolais (Union de la gauche) avec 22,66% et 19,55% des électeurs. Aurore Bergé était aussi en tête dans la 10ème circonscription des Yvelines dans son ensemble, avec cette fois 33,59%, devant Thomas Du Chalard avec 28,22% et Cédric Briolais avec 22,4%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Auffargis ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des dernières consultations démocratiques ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Auffargis était de 23,05%, en dessous de 13 points de celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 678 personnes en âge de voter à Auffargis, 36,29% étaient en effet restées chez elles. Le taux d'abstention était de 38,65% pour le scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Auffargis, les chiffres de l'abstention lors du 2e tour seront un élément décisif La participation constitue indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. L'abstention était de 23,05% à Auffargis lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 38,45% au premier tour. Au second tour, 41,54% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 637 personnes en âge de voter dans la localité, 21,37% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,2% au premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Auffargis ?

17:29 - Comment la composition démographique d'Auffargis façonne les résultats électoraux ? Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Auffargis, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 35,24% de cadres pour 1 974 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 178 entreprises, Auffargis permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,25%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,14% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 243,39 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour finir, Auffargis incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.