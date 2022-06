Résultat de la législative à la Ricamarie : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Ricamarie sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à la Ricamarie ? La dernière présidentielle, à la Ricamarie, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 40,28% des suffrages. A la suite, se hissait Marine Le Pen à 20,92%, puis Emmanuel Macron à 17,47% et Fabien Roussel à 5,79%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines modifieront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble est tombée très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - À la Ricamarie, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Le taux d'abstention sera un facteur décisif des législatives 2022 à la Ricamarie. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix des matières premières seraient par exemple en mesure de favoriser l'abstention à la Ricamarie (42150). Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 40,07% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 33,71% au premier tour. En comparaison, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le score de l'abstention à la Ricamarie en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette agglomération lors des précédents scrutins ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention avait représenté 72,68% au premier tour dans la commune à la Ricamarie. Le taux d'abstention était de 66,43% au dernier round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à la Ricamarie C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À la Ricamarie, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 11 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 4218 votants de la Ricamarie ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 6 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultat des élections législatives 2022 à la Ricamarie

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Ricamarie comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Loire

Tête de liste Liste Sauveur Cuadros Divers extrême gauche Shannon Seban Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sylvain Vigouroux Droite souverainiste Jean-Baptiste Rouquerol Reconquête ! Dino Cinieri Les Républicains Sana Belmouden Parti radical de gauche Bernard Paemelaere Nouvelle union populaire écologique et sociale Anthony Gibert Rassemblement National Pascal Thomas Ecologistes Véronique Vidal Ecologistes Aïcha Bint Zayd Divers

Législatives 2022 à la Ricamarie : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à la Ricamarie (42150) à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 40% des votes au premier tour à la Ricamarie. Le président du parti "La France Insoumise" avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21% et 17% des voix. Le résultat national avait cependant contraint les votants de la Ricamarie à se trouver un nouveau candidat pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour avec 62% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 38% des suffrages. La gauche rassemblée remportera-t-elle la confiance des électeurs de cette agglomération à l'image du premier tour de la présidentielle ?