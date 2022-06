Résultat de la législative à la Roche-Jaudy : 2e tour en direct

En direct

18:07 - La 2e position à la Roche-Jaudy pour les Insoumis Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à la Roche-Jaudy, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant ce second épisode des élections législatives. Son candidat a donc son importance ce dimanche. Ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. À la Roche-Jaudy, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 23,88%, 4,95%, 3,41% et 3,21% il y a deux mois. Ce sont donc 35,45% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à la Roche-Jaudy.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à la Roche-Jaudy ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont parfois tendance à lisser des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à la Roche-Jaudy. A l'occasion du 1er round, dimanche 12 juin, les électeurs de la Roche-Jaudy ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 28,69% des suffrages. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec 27,26% et 16,87% des voix.

13:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à la Roche-Jaudy à l'occasion des législatives ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second tour, 6% de plus qu'au premier tour. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux de participation s'élevait à 50,32% des inscrits sur les listes électorales de la Roche-Jaudy au dernier round, en d’autres termes 397 votants s'étaient rendus dans leur bureau de vote.