12/06/22 21:20

Le résultat des élections législatives 2022 à la Trinité-Surzur est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à la Trinité-Surzur. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes dans la commune pour la 1ère circonscription du Morbihan s'établit à 50%, ce qui représente 599 non-votants. Dans la ville, Anne Le Hénanff a rassemblé 26% des voix. Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Lydia Veronique Caroline Le Barz (Rassemblement National) la suivent grâce à dans l'ordre 25% et 23% des suffrages. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 24 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de la Trinité-Surzur.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Trinité-Surzur Anne Le Hénanff Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,05% 25,95% Luc Foucault Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,01% 25,09% Lydia Veronique Caroline Le Barz Rassemblement National 11,58% 23,37% François Ars Les Républicains 8,12% 4,64% François Mousset Divers droite 6,34% 4,12% Franck Chevrel Reconquête ! 4,79% 3,26% Yann Le Baraillec Divers gauche 3,32% 4,81% Jean-Jacques Page Régionaliste 1,39% 1,89% David Cabas Droite souverainiste 1,26% 1,72% Magali Croci Ecologistes 1,22% 1,55% Françoise Ramel Régionaliste 1,06% 1,37% Bertrand Deléon Divers 0,71% 0,86% Paul Robel Divers extrême gauche 0,64% 0,86% Marc Peschanski Divers extrême gauche 0,50% 0,52% Participation au scrutin Circonscription La Trinité-Surzur Taux de participation 54,62% 49,62% Taux d'abstention 45,38% 50,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,17% Nombre de votants 62 734 590

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Trinité-Surzur sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:13 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à la Trinité-Surzur ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une clé du résultat de ces élections législatives, à la Trinité-Surzur comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 18,0% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,62% et 1,87% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 25,49% à la Trinité-Surzur pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour La Trinité-Surzur ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à la Trinité-Surzur ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le RN est venu coller les 20%. Or Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle à la Trinité-Surzur avec 28,51% des votes exprimés, au premier round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 28,1%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,0% et Yannick Jadot à 5,62%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. 14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives à la Trinité-Surzur ? À la Trinité-Surzur, l'une des clés de ce scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur les prix de l'essence et du gaz seraient par exemple en mesure de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de la Trinité-Surzur. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 80,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 81,72% au premier tour, soit 979 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - Les chiffres de la participation aux élections législatives, un élément fort à la Trinité-Surzur ? Comment ont voté habituellement les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 60,85% au premier tour des électeurs de la Trinité-Surzur, contre une abstention de 54,6% pour le second round. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Le bureau de vote ferme à 18 heures à la Trinité-Surzur Pour ces législatives de 2022 à la Trinité-Surzur, l'unique bureau de vote (Bureau) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 14 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit légèrement plus que la moyenne en France.

Législatives 2022 à la Trinité-Surzur : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28,5% des votes au premier tour à la Trinité-Surzur, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 28,1% et 18,0% des voix. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en décrochant 54,6% des votes face à Marine Le Pen (45,4%). En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel sera la conclusion des élections législatives à la Trinité-Surzur (56) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022.