Résultat des législatives à Labastide-Saint-Georges - Election 2022 (81500)

12/06/22 21:12

Résultat des législatives 2022 à Labastide-Saint-Georges

Le résultat des élections législatives 2022 à Labastide-Saint-Georges est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Tarn

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Tarn

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Labastide-Saint-Georges. À Labastide-Saint-Georges, les citoyens inscrits dans la 3ème circonscription du Tarn ont opté pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Julien Lassalle a raflé 22% des voix. Il est suivi par Guilhem Carayon (Les Républicains) et Jean Terlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent dans l'ordre 22% et 22% des votes. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 58%. Attention : le résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Tarn peut encore évoluer si les électeurs des 110 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Labastide-Saint-Georges.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Labastide-Saint-Georges Julien Lassalle Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,27% 21,88% Jean Terlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,22% 21,76% Virginie Callejon Rassemblement National 22,20% 20,42% Guilhem Carayon Les Républicains 16,28% 21,88% Christelle Cabanis Parti radical de gauche 8,03% 6,70% Laura Ponce Reconquête ! 4,07% 2,34% Claire Dauge Régionaliste 2,18% 1,23% Ophélie Balestan Ecologistes 0,98% 2,46% Pierre Laporte Divers droite 0,97% 0,78% Chantal Tressens Divers extrême gauche 0,78% 0,56% Sandra Rey Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Labastide-Saint-Georges Taux de participation 54,39% 57,77% Taux d'abstention 45,61% 42,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 0,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,99% Nombre de votants 56 653 907

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Labastide-Saint-Georges sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel résultat aux législatives de Labastide-Saint-Georges pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,97% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Labastide-Saint-Georges il y a deux mois. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,37% et 1,73% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 29,07% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune. 16:30 - À Labastide-Saint-Georges, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Le chef de l'Etat avait obtenu 20,64% des voix à Labastide-Saint-Georges, à la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national grimpait à 24,69% des suffrages contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,97% (contre 22%). Les dynamiques nationales des dernières semaines changeront probablement la situation lors des législatives à Labastide-Saint-Georges ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité a baissé tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Labastide-Saint-Georges L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues des législatives 2022 à Labastide-Saint-Georges. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Labastide-Saint-Georges. Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,35% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 20,29% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Labastide-Saint-Georges, le score de la participation à l'occasion des législatives 2022 sera un élément déterminant L'analyse des résultats des précédents scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des législatives, parmi les 1 496 personnes en âge de voter à Labastide-Saint-Georges, 47,13% avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 42,85% pour le dernier round. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Labastide-Saint-Georges pour ces législatives 2022 Pour ces législatives à Labastide-Saint-Georges, les 2 bureaux de vote (de Mairie 1 à Mairie 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer à compter les voix. Ce sont 11 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Législatives 2022 à Labastide-Saint-Georges : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs vivant à Labastide-Saint-Georges (81500) seront incités à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Quel candidat soutiendront-ils ? En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 24,69% des suffrages au premier tour à Labastide-Saint-Georges. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,97% et 20,64% des voix. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en rassemblant 51,71% des suffrages face à Marine Le Pen (48,29%).