18:52 - Une pôle position à Labastide-Saint-Sernin pour la coalition insoumise pour ces législatives Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Labastide-Saint-Sernin, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant cette 2ème manche des législatives 2022. Cet électorat a donc son importance ce dimanche 19 juin. Mais ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 20,69%, 6,11%, 2,6% et 2,14% en avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 31,54% à Labastide-Saint-Sernin pour ces élections légilsatives.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des élections à Labastide-Saint-Sernin ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone ont quelquefois tendance à dissimuler des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Labastide-Saint-Sernin. Grâce à 29,91% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Labastide-Saint-Sernin dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour des législatives. Elle a précédé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui ramassent 27,41% et 24,53% des voix.

13:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Labastide-Saint-Sernin lors des législatives 2022 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second round, six% de plus qu'au premier tour. Les populations des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour le second tour des législatives ? Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 45,31% des électeurs de Labastide-Saint-Sernin avaient participé au vote au tour deux, en d’autres termes 691 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote.