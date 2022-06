Résultat de la législative à Labastide-Saint-Sernin : en direct

L'un des facteurs importants de ces élections législatives sera indiscutablement le taux d'abstention à Labastide-Saint-Sernin. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses retombées sur les prix du gaz et du pétrole pourraient potentiellement impacter la participation à Labastide-Saint-Sernin. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,86% dans la localité, contre une abstention de 14,98% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Labastide-Saint-Sernin ?

Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette localité lors des précédents scrutins ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, sur les 1 525 personnes en âge de voter à Labastide-Saint-Sernin, 54,69% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 47,87% pour le second tour.