Résultat de la législative à Lablachère : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

La candidature Les Républicains a obtenu 30,91% des voix au soir du 1er tour de la législative le 12 juin dernier. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 23,03% des voix. A la troisième place, la candidature Rassemblement National capte 15,15% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges.

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Lablachère ( Ardèche ) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 23,53% des suffrages au premier tour à Lablachère. L'ancien 3e homme lors de la dernière élection avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22,99% et 22,46% des votes. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Marine Le Pen avait remporté le second tour en décrochant 50,31% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,69% des suffrages.