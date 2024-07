Résultat des législatives 2024 à Aubenas : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Élections à Aubenas : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Aubenas regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 360 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 447 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 3 068 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (65,17%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Aubenas forme une communauté diversifiée, avec ses 956 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1948,04 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,55%, annonçant une situation économique instable. À Aubenas, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.