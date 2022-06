En direct

18:56 - Sur qui vont se porter les électeurs de gauche à Labruguière ? Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Labruguière, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 17,99% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,36% et 2,18% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 23,53% à Labruguière pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Labruguière ? Les dynamiques nationales des dernières semaines rejailliront sans doute à Labruguière ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Or à Labruguière, Marine Le Pen achevait la course en tête de la dernière présidentielle avec 29,04% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 22,53%. On trouvait plus loin, avec 17,99%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,43%, Jean Lassalle. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Labruguière ? À Labruguière, le taux d'abstention sera immanquablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 4 960 personnes en âge de voter dans la ville, 23,3% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 21,21% au premier tour. Le conflit armé russo-ukrainien pourrait potentiellement faire avant tout gagner le camp de l'abstention à Labruguière (81290).

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Labruguière aux législatives 2022 ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Au fil des dernières consultations politiques, les 6 617 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 55,74% au premier tour dans la commune à Labruguière. L'abstention était de 49,15% au round numéro deux.