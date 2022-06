Résultat des législatives à Lagarrigue - Election 2022 (81090) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

Le résultat de l'élection législative 2022 à Lagarrigue est dorénavant officiel. À Lagarrigue, les 1397 habitants votant dans la 3ème circonscription du Tarn ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Virginie Callejon a effectivement amassé 25% des voix au sein de la ville. En deuxième place, Jean Terlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 22% des votes. Guilhem Carayon (Les Républicains) glane 15% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Lagarrigue. Les habitants de 110 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le niveau de l'abstention s'établit à 45% des citoyens autorisés à voter dans la commune pour la 3ème circonscription du Tarn, ce qui représente 624 non-votants.

Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. L'observation des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 59,26% au premier tour des électeurs de Lagarrigue. La participation était de 54,6% au tour deux.

L'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera immanquablement la participation à Lagarrigue. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières pourraient nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Lagarrigue (81090). Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,06% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 18,97% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France comme à Lagarrigue, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat LFI avait atteint 13,94% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,77% et 2,79% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 7,56% à gauche, sans compter les voix Mélenchon.

Quel sera le résultat des élections législatives à Lagarrigue ( Tarn ) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 26,80% des votes au premier tour à Lagarrigue, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et celui qui fut le 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 25,18% et 13,94% des suffrages. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en rassemblant 50,66% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 49,34% des voix. Les votants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?