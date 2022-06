Résultat de la législative à Lamballe-Armor : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lamballe-Armor sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Lamballe-Armor ? L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 35,97% des voix à Lamballe-Armor, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN était grimpée à 19,89% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,29% (contre à un peu moins de 22%). Les indicateurs nationaux des derniers jours modifieront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Pour rappel la Nupes a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN a passé la barre des 19%. 14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Lamballe-Armor ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Lamballe-Armor ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,95% au sein de l'agglomération, contre une participation de 79,92% au premier tour, ce qui représentait 10 143 personnes. Les jeunes générations montrent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? 11:30 - À Lamballe-Armor, les chiffres de l'abstention aux législatives 2022 seront un élément clé Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 17 216 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 41,52% au premier tour des électeurs de Lamballe-Armor. Le taux d'abstention était de 36,81% au deuxième round. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives à Lamballe-Armor Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Lamballe-Armor, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 9 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 12692 habitants de Lamballe-Armor ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 15 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultat des élections législatives 2022 à Lamballe-Armor

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lamballe-Armor comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Odile de Mellon Rassemblement National Olivier Allain Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie-Thérèse Lefeuvre Droite souverainiste Florence Nivet Ecologistes Marie-Pierre Lecat Reconquête ! Antoine Ravard Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Le Fur Les Républicains Bryan Tyli Régionaliste Jean-Pierre Lamour Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Lamballe-Armor : les enjeux

Comme partout en France, les citoyens de Lamballe-Armor seront incités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 35,97% des votes au premier tour à Lamballe-Armor, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 19,89% et 17,29% des votes. Le choix des habitants de Lamballe-Armor était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (67,70% des suffrages), abandonnant donc à Marine Le Pen 32,30% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour acquérir la majorité de l'hémicycle ?