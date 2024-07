Résultat des législatives 2024 à Trévé (22600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Trévé, que vont choisir les électeurs de gauche ? Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale lors du premier round des élections législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN ce soir. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,02% des suffrages à Trévé. Une somme à comparer néanmoins avec les 14,61% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 16 points à Trévé Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 16 points ici entre 2022 et 2024. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Trévé ? Reste dorénavant à savoir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Avec 48,93% à Trévé, le binôme Les Républicains avait également été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Au deuxième round,c'est encore Marc Le Fur qui glanera le plus de suffrages, avec 73,25% sur la seule circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 26,75%.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Trévé ? Grâce à 38,62% des bulletins de vote, Corentin Le Fur (Les Républicains) a pris la tête à Trévé, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er tour de l'élection législative. Odile de Mellon (Rassemblement National) et Antoine Ravard (Front populaire) suivaient en captant respectivement 29,11% et 17,02% des votants à l'échelle de la métropole. Corentin Le Fur était aussi en tête dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor dans son ensemble, avec cette fois 31,96%, devant Odile de Mellon avec 28,57% et Antoine Ravard avec 22,92%.

19:21 - Résultats des élections à Trévé : quels enseignements tirer des taux de participation ? L'étude des résultats des scrutins électoraux précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Trévé a été de 25,38%, moins haut de 20 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 171 personnes en âge de voter à Trévé, 45,52% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 46,3% lors du scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Trévé, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives ? À Trévé, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est incontestablement l'abstention. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Trévé était de 74,62%, dimanche dernier. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,7% des votants de la commune, à comparer avec une participation de 79,26% au premier tour, c'est-à-dire 944 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,51% au premier tour et 49,67% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Trévé aujourd'hui ? L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est notamment susceptible d'inciter les citoyens de Trévé à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Trévé : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Trévé, les élections sont en cours. Dotée de 802 logements pour 1 684 habitants, la densité de la ville est de 61 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 64 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 914 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (82,29%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,21% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1272,19 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Trévé montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.