Résultat des législatives 2024 à Bréhand (22510) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Bréhand, que vont choisir les supporters de gauche ? Une autre question qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire pour ces législatives. L'attelage a rassemblé plus de 28% des bulletins au niveau national dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Bréhand, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,82% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 18,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,91% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,57% pour Yannick Jadot, 2,77% pour Fabien Roussel et 2,17% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le RN a nettement gagné du terrain à Bréhand L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 16 points à Bréhand entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Une étape de plus pourrait être dépassée ce dimanche soir.

20:29 - Les données des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Bréhand ? Regarder la situation en 2022 au même stade semble aussi une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Bréhand offrait aussi 45,81% pour Marc Le Fur (Les Républicains)des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 18,94% des voix. Sur la commune de Bréhand, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée lors du second tour, avec 70,00% contre 30,00% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Marc Le Fur dans la localité.

20:05 - À Bréhand, les résultats des législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Corentin Le Fur (Les Républicains) a accumulé 38,37% des suffrages à Bréhand le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Odile de Mellon (Rassemblement National) recueillait 29,99%. A la troisième place, Antoine Ravard (Nouveau Front populaire) décrochait 18,82% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Corentin Le Fur accumulant cette fois 31,96%, devant Odile de Mellon avec 28,57% et Antoine Ravard avec 22,92%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Bréhand : quelle évolution ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? À Bréhand, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 23,24%, moins élevé de 18 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 41,57% dans la commune de Bréhand, à comparer avec un taux d'abstention de 48,25% il y a cinq ans. Pour information, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives à Bréhand L'abstention est indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. L'abstention s'élevait à 23,24% à Bréhand lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,55% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 17,62% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,26% au premier tour. Au deuxième tour, 47,16% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Bréhand ? Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Bréhand ?

17:29 - Bréhand : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Bréhand, les élections sont en cours. Avec ses 1 707 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 76 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 884 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (85,09%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 41,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 51,11% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 545,72 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Bréhand, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.