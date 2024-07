Résultat des législatives 2024 à la Motte (22600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À la Motte, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'attelage a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à la Motte, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,52% des votes dans la commune. Un chiffre qui n'a pourtant pas vraiment grimpé en comparaison des 17,38% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 18 points à la Motte L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 18 points à la Motte entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Un nouveau bond pourrait bien s'afficher ce 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à la Motte ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif de 2022 apparaît aussi comme une évidence au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Le premier tour des législatives à l'époque à la Motte offrait également 51,43% pour Marc Le Fur (Les Républicains)des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 17,38% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Marc Le Fur (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 74,58%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 25,42%.

20:05 - À la Motte, les résultats des législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Lors du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de la Motte ont placé en tête Corentin Le Fur (Les Républicains), à qui ils ont accordé 38,14% des voix. Odile de Mellon (Rassemblement National) et Antoine Ravard (Union de la gauche) suivaient en obtenant respectivement 29,82% et 17,52% des votants dans la ville. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Corentin Le Fur glanant cette fois 31,96%, devant Odile de Mellon avec 28,57% et Antoine Ravard avec 22,92%.

19:21 - La Motte : forte participation aux élections législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à la Motte était de 28,22%, en dessous de celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, parmi les 1 610 personnes en âge de voter à la Motte, 46,21% étaient effectivement restées chez elles, contre une abstention de 44,02% pour les élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures.

18:35 - 71,78% de participation lors de la 1ère manche des législatives 2024 à la Motte Le taux de participation constitue immanquablement l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024. Le pourcentage de participation à la Motte s'élevait à 71,78% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,77% au premier tour. Au second tour, 50,38% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 81,99% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 82,52% au premier tour, soit 1 312 personnes.

17:29 - Comment la composition démographique de la Motte façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième étape des élections législatives à la Motte comme dans toute la France. Avec ses 2 145 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 68 entreprises, La Motte est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (80,89%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 44,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,3%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 25 655 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. La Motte incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.