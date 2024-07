Résultat des législatives 2024 à Hénon (22150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se diriger les 24,17% de la gauche à Hénon ? Le Front populaire qui se présente cette fois a accumulé les points des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour aujourd'hui. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,17% des bulletins à Hénon. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 25,5% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 18 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Hénon Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Quel que soit le verdict, une nouvelle page pourrait être tournée ce dimanche soir.

20:29 - Marc Le Fur (Les Républicains) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Hénon Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de l'emporter. Avec 13,18% à Hénon, le RN avait été en revanche devancé par les 39,74% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives à l'époque. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains (59,80% contre 40,20% pour Nupes). Marc Le Fur conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Grâce à 31,61% des suffrages, Odile de Mellon (Rassemblement National) a pris la tête à Hénon, dimanche 30 juin dernier lors du 1er round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Corentin Le Fur (Les Républicains) et Antoine Ravard (Front populaire) avec respectivement 31,53% et 24,17% des électeurs. Les électeurs passés par les bureaux de vote de Hénon n'avaient pas choisi les mêmes bulletins que ceux de la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor. Corentin Le Fur s'y taillait la part du lion, avec cette fois 31,96% devant Odile de Mellon avec 28,57% et Antoine Ravard avec 22,92%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Hénon au niveau de la participation ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Dimanche dernier, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Hénon a atteint 75,67%, dépassant de 16 points celle des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 695 inscrits sur les listes électorales à Hénon, 59,12% s'étaient en effet rendus dans l'isoloir. La participation était de 54,42% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Hénon, la participation peut-elle baisser au second tour des législatives 2024 ? L'un des facteurs forts des législatives est à n'en pas douter le niveau d'abstention. Dans la ville, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 75,67%. Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 83,01% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 82,72% au second tour, soit 1 388 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,03% au premier tour. Au second tour, 55,72% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Hénon ce soir ? Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national sont par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Hénon.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Hénon Dans les rues de Hénon, les élections sont en cours. Avec une population de 2 320 habitants répartis dans 1 079 logements, cette localité présente une densité de 54 habitants par km². Ses 93 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,33%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 33,56% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2082,8 euros/mois, la ville désire plus de prospérité. En somme, Hénon incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.