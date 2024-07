Résultat des législatives 2024 à Loudéac : les premiers chiffres du 2e tour

À Loudéac, l'un des critères principaux du scrutin législatif est à n'en pas douter le taux de participation. Dimanche dernier, l'abstention à Loudéac pour le premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 34,49%. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 27,2% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 26,23% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,3% au premier tour. Au second tour, 50,7% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Loudéac ?

17:29 - Loudéac : élections législatives et dynamiques démographiques

Comment la population de Loudéac peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 13,61% et une densité de population de 119 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (26,62%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 556 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,68%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,84%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Loudéac mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,04% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.