Résultat des législatives 2024 à Pommeret (22120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont converger les électeurs de la gauche à Pommeret ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, l'ensemble a glané 28,06% des votes au niveau du pays alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,63% des bulletins à Pommeret. Un score à comparer néanmoins avec les 24,59% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,68% pour Yannick Jadot, 2,72% pour Fabien Roussel et 1,84% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La progression inédite du RN à Pommeret en 2 ans Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Pommeret entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Un cran de plus devrait être passé ce dimanche soir.

20:29 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Pommeret ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN à ces élections législatives sera ainsi très commenté. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette fois triompher à la fin de l'élection localement. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Pommeret avait vu en revanche le binôme Les Républicains l'emporter avec 33,83%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 13,98%. Sur la commune de Pommeret, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au cours du second tour, avec 64,31% contre 35,69% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Des législatives qui ont souri au Rassemblement national jusqu'ici Dimanche 30 juin, les habitants de Pommeret ont placé en tête Odile de Mellon (Rassemblement National), qui a raflé 30,59% des suffrages. Corentin Le Fur (Les Républicains) décrochait 27,54%. Ensuite, Antoine Ravard (Nouveau Front populaire) obtenait 22,63% des votants. La tête de la course était notamment différente en considérant tous les votants de la circonscription, puisque c'est Corentin Le Fur qui s'y imposait, avec cette fois 31,96% devant Odile de Mellon avec 28,57% et Antoine Ravard avec 22,92%. Le classement du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Pommeret ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. À Pommeret, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a atteint 75,14%, dépassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 57,58% des personnes habilitées à participer à une élection à Pommeret avaient effectivement pris part à l'élection. Le taux de participation était de 55,47% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Pommeret, le chiffre clé de ces législatives 2024 reste l'abstention Le taux d'abstention constitue indéniablement l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, 75,14% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,13% au premier tour et 51,04% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,61% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 81,85% au deuxième tour, ce qui représentait 1 290 personnes. Les jeunes générations affichent fréquemment une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Pommeret ?

17:29 - Pommeret : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Pommeret, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 121 habitants répartis dans 913 logements, cette commune présente une densité de 154 habitants/km². Ses 107 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (11,72%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,59% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 6,86%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 122 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Pommeret manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.