Résultat des législatives 2024 à Coëtmieux (22400) – 2e tour [PUBLIE]

L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle progression à Coëtmieux ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

17:29 - Élections législatives à Coëtmieux : impact de la démographie et de l'économie locale

À Coëtmieux, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,93%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (13,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 752 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,69%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,5%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Coëtmieux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,34% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.