19:02 - Quel résultat aux législatives de Langres pour la Nupes ?

Les habitants de Langres avaient offert 22,03% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,49% et 1,74% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,23% à gauche (et donc 28,26% en comptant le score de Mélenchon).