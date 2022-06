Résultat de la législative à Larra : 2e tour en direct

18:51 - La coalition Mélenchon avait terminé en 3e position à Larra il y a sept jours

Avec un score de 25,79% des suffrages au 1er tour à Larra, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant le second tour des élections législatives. Cet électorat a donc son importance ce dimanche. Ce premier résultat est toutefois à comparer avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,92%, 4,28%, 1,94% et 1,69% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc potentiellement obtenir 25,83% à Larra pour ce premier tour des élections législatives.