Résultat de la législative à Larra : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats des élections législatives 2022 à Larra vont être donnés peu de temps après la fermeture du seul bureau de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et dénouement devrait sonner dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, avant la circonscription.

La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 1 991 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, parmi les 1 239 personnes en âge de voter à Larra, 53,19% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 46,17% pour le deuxième tour.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Larra ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 83,26% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux de participation de 86,96% au premier tour, soit 1 267 personnes. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les prix du gaz et de l'essence seraient capables d'éloigner les habitants de Larra (31330) des urnes.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 27,36% des suffrages au premier tour à Larra. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,78% et 17,92% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Larra avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 51,44% des suffrages, cédant ainsi 48,56% des suffrages à Emmanuel Macron. Les administrés de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel candidat (ou candidate) installeront en tête des résultats des élections législatives en 2022 les électeurs demeurant à Larra à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?