En direct

19:55 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Lassay-les-Châteaux ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,4% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Lassay-les-Châteaux le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,23% et 1,55% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 6,78% du côté des électeurs de gauche, vote Mélenchon exclu.

16:30 - À Lassay-les-Châteaux, des sondages aussi justes qu'en France ? À Lassay-les-Châteaux, Emmanuel Macron finissait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 38,73% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 21,16%. Suivaient, avec 13,4%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,88%, Valérie Pécresse. Les indications nationales des dernières heures viendront peut-être chambouler ce décor et donc le résultat des législatives à Lassay-les-Châteaux au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Lassay-les-Châteaux ? À Lassay-les-Châteaux, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement le niveau de participation. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,72% des votants de la ville. L'abstention était de 25,37% au premier tour. La situation géopolitique actuelle est susceptible de faire le jeu de l'abstention à Lassay-les-Châteaux (53110).

11:30 - À Lassay-les-Châteaux, l'abstention va-t-elle encore monter à l'occasion des législatives 2022 ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Au fil des dernières années, les 2 301 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des législatives, 50,36% des inscrits sur les listes électorales de Lassay-les-Châteaux avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 42,91% au second round.