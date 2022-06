Résultat des législatives à Launaguet - Election 2022 (31140) [PUBLIE]

12/06/22 22:36

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Launaguet. Les citoyens de Launaguet votant dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne se sont prononcés pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention s'élève à 53% des électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune pour cette circonscription législative. Au sein de la commune, Sylvie Espagnolle a ainsi engrangé 34% des voix. Elle précède Jean-François Portarrieu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julien Leonardelli (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 28% et 20% des voix. Ces données ne reflètent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 44 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne.

À Launaguet, Emmanuel Macron remportait la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 26,16% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,73%. Arrivaient ensuite, avec 19,87%, Marine Le Pen et enfin, à 7,13%, Éric Zemmour. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront peut-être modifier la situation lors des législatives dans la ville au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

Avec un score de 25,73% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Launaguet. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,26% et 2,74% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 33,73% à Launaguet pour ce premier tour des élections législatives.

Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 26% des voix au premier tour à Launaguet, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme de la dernière présidentielle et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 26% et 20% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Launaguet avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 62% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 38% des suffrages. Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Launaguet (Haute-Garonne) seront invités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français.