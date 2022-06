Les votants de Lautrec avaient donné 23,5% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2022. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,72% et 2,72% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 29,94% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - À Lautrec, des sondages tout aussi justes ?

À Lautrec, Emmanuel Macron achevait la course en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 23,77% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,5%. Suivaient, avec 19,69%, Marine Le Pen et enfin, à 10,53%, Jean Lassalle. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront sans doute modifier ce paysage lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%.